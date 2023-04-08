بيرنلى أول الصاعدين للدورى الإنجليزى الممتاز

عاد فريق بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم المقبل 2023-2024 بعد موسم واحد فقط من هبوطه لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب".

وحقق بيرنلي الفوز على ميدلسبره بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، وحسم بيرنلي الصعود قبل نهاية المسابقة بسبع جولات مع تبقي مباراة مؤجلة له.

ويتصدر بيرنلي بقيادة مديره الفنى البلجيكي فينسينت كومباني، دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، برصيد 87 نقطة، بفارق 19 نقطة عن فريق لوتن تاون صاحب المركز الثالث، برصيد 68 نقطة.

جدير بالذكر، أن بيرنلي قد هبط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، مع نهاية الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة كل من واتفورد ونورويتش سيتي.