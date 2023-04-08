أميرة سيد مكاوى: أرفض تجسيد السيرة الذاتية لوالدى لهذا السبب

قالت أميرة سيد مكاوي، إن حياة والدها كان بها دراما بشكل كبير جداً، لافتة إلى أن قصة حياته كلها بها نوع من الدراما، حيث إنه طفل فقير جاء من أسرة فقيرة جدا وعنده 6 أخوات، وهو الوحيد بينهم الذي أصبح غير مبصر، لأنه كان يرى وهو صغير.

وأضافت أميرة سيد مكاوي، خلال لقاءها ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى ، أن هذا الطفل الغير مبصر هو الوحيد الذي يعمل وينفق على هذه العائلة كلها بعد وفاة الأب، وهو لم يكمل عامه الـ12.

وأوضحت أن والدها فقد بصره وهو في عمر الرابعة، وفقده بشكل كامل وهو في عمر الـ 6 سنوات، لافتة إلى أن قصته تشيه قنديل أم هاشم، حيث أصيب بمرض في عينه وتم علاجه بشكل خاطيء، متابعة: "كان يقرأ القرآن، وكان يذهب إلى الكتاب ويحفظ، فأصبح مقرأ للقرآن ويذهب إلى البيوت ويقرأ القرآن".

وتابعت: "سيد مكاوي كان يمتلك مواقف لطيفة وهو طفل عندما كان يذهب إلى الكتاب وكان شيخ التاب يضربه، فكان يضع مخده في عباءته حتى لا يشعر بالضرب خاصة وأن شيخ الكتاب لا يرى، كان لما الشيخ يضربه يسمع صوت الضرب، لكنه لا ينضرب من الأساس".

وأعربت عن رفضها تجسيد السيرة الذاتية لوالدها، قائلة: "محبش انه يتعمل عنه عمل ، حيث عادة ما نقع في فخ وهو أننا لم نصل إلى المرحلة الاستيعابية بأن الشخص الذي نعمل عنه السيرة الذاتية منزه ولا يخطيء، وبالتالي السير الذاتية لا تخرج الشخص بشكله الطبيعي الذي يصيب ويخطيء".