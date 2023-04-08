السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأزهر يكشف هل يجوز إعطاء زكاة المال والفطر لموظف صاحب الراتب الضعيف

زكاة المال
زكاة المال

كشف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف، هل يجوز إعطاء زكاة المال والفطر لموظف صاحب الراتب الضعيف، قائلاً: "إن زكاة الفطر وصدقة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وأن تخرج لكي تكون طهرا للصائم من اللغو أو الرفث أو الفسوق أو الكلمات يخضع فيها الإنسان مع أخيه الإنسان في رمضان وقت ضائقة أو وقت ضيق أو تعب". 

وأضاف عبدالمنعم فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بزكاة وصدقة الفطر، أن يرتفع الصيام وليس حوله أي شائبة، لافتا إلى أنه تم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمسكين، كما أن هناك زكاة أخرى هي زكاة الأموال، وهي التي يحول عليها الحول. 

وأشار إلى أن زكاة رمضان، هي زكاة الأبدان، لافتا إلى أن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والفقير هو الرجل الذي لا يجد شيئا، حتى أن فقرات ظهره ستكسر من كثرة العمل ولم يجد شيئاً، أما المسكين هو من يجد شيئا ولكن لا يفي حاجته. 

وعن كون موظف الحكومة من المساكين، أكد أن موظف الحكومة إذا كان راتبه لا يكفي حاجته، وعليه ديون ويحتاج إلى مال، فيتم تقدير الأمر بقدره.

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