زعيم العصابة يخطف والدة أحمد فهمى فى أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل سره الباتع

انتقلت أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل سره الباتع إلى فترة ثورة الـ25 من يناير والتفاف الشعب المصري حولها، ومحاولة جماعة الإخوان الإرهابية السيطرة على مصر ودحض الثورة.

أحداث حلقة 17 من سره الباتع

ودارت الحلقة الـ 17 من مسلسل سره الباتع، في محاولة عصابة الآثار المصرية والتي يتزعمها عمرو العمروسي، والذي يجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل، سرقة الخطابات التي علقها الشيخ عبدالله احد مجاذيب السلطان حامد والذي يجسد دوره الفنان خالد سرحان، ويحاولون ضربه عده مرات؛ إلا أنه في كل مرة يبرحهم ضربا، وقبل أن يقتل أحد، يطلب منه أحمد فهمي أن يتوقف لأنه لا يريد أن يموت أحد.

وفي هذه الأثناء يقرر عمرو عبدالجليل والذي يجسد دور زعيم العصابة المصرية التي تسرق الآثار و تنبش قبور الأئمة والسلاطين أن يخطف والدة احمد فهمي، حتى يضغط عليه لتسليم الخطابات التي وجدها في مقام السلطان حامد.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها.

ويعرض مسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل "سره الباتع" أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة on drama، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.