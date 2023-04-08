السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحياة تقصى CBC وتصعد لدور الثمانية بدورة "المتحدة الرمضانية"

فريق الحياة
فريق الحياة

اجتاز فريق قناة الحياة عقبة فريق قناة CBC بعد فوزه عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن مباريات دور الـ 16 من دورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية لكرة القدم والمقامة على ملعب مركز شباب الجزيرة. 

 

 وسجل اللاعب حسام حسن الهدف الأول لفريق الحياة فيما سجل اللاعب إيهاب النحاس هدف التقدم والفوز بينما سجل اللاعب عمر صالح هدف فريق CBC الوحيد.

 

وشهد اليوم منافسات كبيرة بين الفرق المشاركة والتي استهل مباريات اليوم فريق جريدة الدستور وموقع مبتدا  والذي انتهى بفوز الدستور بهدف دون رد بينما انطلقت المباراة الثانية والتي ضمت كل من فريق أون تايم سبورت وفريق كورة بلس وانتهى اللقاء بفوز الأول بهدف نظيف فيما انتهى لقاء الحياة وسي بي سي بهدفين مقابل هدف.

 

ونجح 6 فرق للصعود لدور الثمانية  للدورة وهم ستادات بعد فوزه على CBC سفرة بثلاث أهداف نظيفة وفريق القاهرة الإخبارية والذي صعد على حساب القناة الأولى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، وفريق بي انتراكتيف بعد الفوز على ON T بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسينرجى بعد الفوز على دى إم سى بهدف دون رد والدستور بعد الفوز على مبتدا بنتيجة 1-0 وفريق ON Time Sports بعد فوزها على فريق كورة بلس بنتيجة 1-0 وفريق قناة الحياة بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد.

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