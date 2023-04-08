جندى فرنسى ينضم لصفوف المقاومة فى الحلقة الـ17 من مسلسل سره الباتع

قدم المخرج خالد يوسف تجربة فنية وثقافية عظيمة في أحداث مسلسل سره الباتع ، والتي تدور أحداثه في إطار مواجهة الشعب المصري وتحديدا أهالي قرية شطانوف، للاحتلال الفرنسي المتمثل في جنود الحملة الفرنسية، وعن فترة ثورة الـ 25 من يناير والتفاف الشعب حولها.

أحداث حلقة 17 من سره الباتع

وفي إطار الحلقة الـ 17 من مسلسل سره الباتع، قرر حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، أن يتعامل بنديه مع القائد الفرنسي بيلو، إذ طلب منه أن يحرر الأسرى الذين قبض عليهم من شباب القرية الذين قطعوا أصابهم ودقوا وشم الحمامة على رؤوسهم، لتضليل الفرنسيين عن حامد.

وفي المقابل يحرر حامد، والذي يجسد دوره الفنان احمد صلاح السعدني، الجنود الفرنسيين الذي أسرهم وهو وشباب القرية، بهذه الأثناء يعترض أحد الجنود الفرنسيين ويطلب من حامد أن ينضم لصفوف المقاومة الشعبية لأنهم الأدق، والأصدق، وبعد أن يعرض أسبابه يوافق حامد، بشرط أن يساعده الجندي ويمده بالمعلومات؛ إلا أن الجندي الفرنسي يعرض عليهم تعليمهم استخدام البنادق التي حصلوا عليها من الجيش الفرنسي.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها.

ويعرض مسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل "سره الباتع" أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة on drama، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.