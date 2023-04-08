الداعية مصطفى حسنى يكشف 3 أسباب تؤدى إلى انهيار الثقة بالنفس

كشف الداعية مصطفى حسني، عن 3 أسباب تؤدي إلى انهيار الثقة بالنفس، قائلاً: “إن السبب الأول هو صوت التكسير الذي يقوم به الأب والأم مع أبناءهم وبالتالي ينتج صوت داخلي ناقد بالسلب، وبالتالي فإنه إذا تعرض الأبناء لتربية فيها تكسير، فإنهم بذلك يكونوا عرضة لانهيار ثقتهم بنفسهم”.

وأضاف الداعية مصطفى حسني، خلال تقديمه برنامج رميم، المذاع عبر فضائية الناس، أن السبب الثاني من أسباب انهيار الثقة في النفس، هو حدوث فشل في خطوة في حيات كنت تتمنى النجاح فيها، وبذلت مجهود كبير وخططت واستثمرت جزء كبير من جهدك ومالك ول يأت الرزق الذي كنت تتوقعه من الله ، فتنهار".

وتابع: “السبب الثالث في أسباب انهيار الثقة بالنفس، هو الدخول في علاقة تؤدي إلى انهيار الثقة بالنفس، وكأن هذه العلاقة قضت على كل شيء في هذه الشخصية”.