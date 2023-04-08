رُشح لتدريب منتخب مصر.. محطات في مشوار "أوسوريو" مدرب الزمالك الجديد

توصل مسؤولو الزمالك، إلى اتفاق نهائي مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وتم الاتفاق بين مسئولي الزمالك والمدرب الكولومبي على توقيعه عقدا لمدة سنة و4 أشهر، على أن يصل المدير الفني قبل مباراة الزمالك المقبلة أمام البنك الأهلي في الدوري.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق في وقت سابق مع الألماني هايكو هيرليتش لقيادة الفريق، قبل أن تفشل المفاوضات بين الطرفين للخلاف حول بعض الأمور المادية.

وسيكون أوسوريو أمام محطة صعبة للغاية، في ظل تراجع نتائج الزمالك مؤخرا وخروج الفريق من بطولتي الدوري وكأس الرابطة، كما أن الفريق يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.

وقبل تولي المدرب الكولومبي مهمة تدريب الزمالك، نسلط الضوء على بعض المحطات في مسيرته.

المدرب الكولومبي من مواليد 8 يونيو عام 1961، وبدأ مشواره الكروي خلال الفترة من عام 1981 وحتى اعتزاله كرة القدم عام 1997.

واستهل أوسوريو مشواره التدريبي عام 2000 مع فريق متروستار الأمريكي حيث عمل مساعدا للمدرب أوكتافيو زامبرانو.

كما عمل أوسوريو في فريق مانشستر سيتي كمدرب مساعد لكيفن كيجان وستوارت بيرس، لمدة 4 سنوات من 2001 وحتى 2005.

أما أولى محطاته التدريبية كمدير فني فبدأت عام 2006 مع فريق ميلوناريوس الكولومبي لمدة عام واحد.

وبعد عاد إلى أمريكا حيث عمل مدربا لفريق شيكاغو وفريق نيويورك ريد بول، قبل أن يحقق نجاحا كبيرا مع أونسي كالداس الكولومبي.

وقبل أن يخوض تجربته الأهم مع منتخب المكسيك، كانت له تجربة هامة مع ساو باولو البرازيلي.

في عام 2015 قاد منتخب المكسيك لمدة 3 أعوام، وقاده إلى ثمن نهائي مونديال 2018 بعد فوز تاريخي على ألمانيا وكوريا الجنوبية في مرحلة المجموعات، قبل أن يودع البطولة على يد البرازيل.

وعقب رحيله تولى تدريب منتخب باراجواي، ثم عاد مجددا إلى أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وكانت آخر محطاته مع فريق أمريكا دي كالي الكولومبي والتي انتهت في مارس 2022، ومنذ ذلك الحين لم يتولى تدريب أي فريق.

ورحل أوسوريو عن الفريق الكولومبي بعد تدهور العلاقة بينه وبين توليو جوميز مالك النادي، قبل أن يتم الاتفاق على فسخ عقده.

خوان كارلوس لم يحقق نجاحات كبيرة باستثناء الحصول على لقب الدوري الكولومبي 4 مرات من بينها 3 مرات مع فريق أتلتيكو ناسيونال.

وكان الظهور الأبرز له مع منتخب المكسيك بالتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2018.

وتدهورت مسيرته بعد الرحيل عن قيادة المنتخب المكسيكي، حيث رحل عن باراجواي بعد 4 أشهر فقط من توليه المهمة وقاد خلالها مباراة واحدة فقط.

وبرر طلبه بالرحيل في ذلك الوقت لأسباب عائلية، وقبل رحيله عن أمريكا دي كالي بسبب توتر علاقته مع مالك النادي دخل في صدام مع مشجعي فريق بوجوتا بعد أن وجّه إشارة غير أخلاقية لهم في مباراة الفريقين.

أوسوريو كان قريبا من تولي تدريب منتخب مصر خلفًا لحسام البدري في سبتمبر 2021 قبل تولي كارلوس كيروش تدريب الفراعنة.

واعتذر الكولومبي عن تدريب منتخب مصر لالتزامه بعقد مع فريق أمريكا دي كالي الكولومبي.

يميل أوسوريو لطريقة لعب 4-3-3 ومن أبرز من تدرب تحت قيادته الحارس المكسيكي الشهير جيليريمي أوتشوا، والبرازيلي ألكساندر باتو.