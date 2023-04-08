مصطفى حسنى: الأب والأم سبب تكوين النقد الداخلى لدى الأبناء

قال الداعية مصطفى حسني، إن الكل ينجح ويفشل، لافتًا إلى أنه ليس كل إنسان يتعرض للفشل هو عرضة لانهيار ثقته بنفسه.

وأضاف "حسني"، خلال تقديمه برنامج "رميم"، المذاع عبر فضائية الناس، أن هناك 3 أسباب من الممكن أن يتعرض لهم الإنسان ويفشل في أي خطوة في حياته، فإن ذلك يعود عليه أمام نفسه بالانهيار، لافتًا إلى أن السبب الأول هو أن يكون تربى بالتكسير، أي أنه يكون تربى في منزل لأهل طيبين، لكنهم كانوا يكسرون فيه بشكل كبير جدًا حتى يشجعوه، فعلى سبيل المثال نرى الكثير من الآباء والأمهات يقولون لابنهم "إنت هتجنني، إنت مبتعرفش تعمل حاجة، كفاية كسل إنت كسفتنا قدام الناس، وهو ما يتسبب في إحداث صوت النقد الداخلي".

وأوضح الداعية مصطفى حسني، أن صوت النقد الداخلي يتكون من الأب والأم، فإذا كان الأب والأم يشجعون، فإن الصوت الداخلي يشجع عندما أقع، وإذا كان الأب والأم يكسروا، فإن صوتي الداخلي سيكسرني، حيث لا يستطيع الإنسان أن يكون صوتًا داخليًا خلاف الذي تربى عليه، مشيرًا إلى أن علاقة سيدنا إبراهيم بسيدنا إسماعيل هي قمة علاقة البناء بين الأب وابنه.