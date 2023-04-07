المصري البورسعيدي يهزم حرس الحدود بهدف في الدوري

حقق المصري البورسعيدي الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري.

أحرز عمرو السعداوي هدف المصري الأول في الدقيقة 63 من عمر المباراة في شباك حرس الحدود، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تسكن شباك أحمد السعدني حارس حرس الحدود.

بهذا الفوز ارتفع رصيد المصري البورسعيدي عند 34 نقطة في المركز السادس بعد خوضه 23 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 10 مواجهات وخسر 5، أحرز لاعبوه 23 هدفًا، واستقبلت شباكهم 25 آخرين.

وتوقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري.