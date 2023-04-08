مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق الواحات

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران في حادث تصادم أمام مول مصر أعلى طريق الواحات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود وفيات ومصابين أمام مول مصر أعلى طريق الواحات، وانتقل رجال المرور والمباحث إلى مكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أمام مول مصر أعلى طريق الواحات، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.