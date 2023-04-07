محمد حسني: أنا ملك تضييع الفرص.. واختلفت مع نور الشريف

قال الفنان محمد حسني، إن دوره في مسلسل سلسال الدم كان نقلة نوعيه في حياته الفنية، حيث أضاف له هذا الدور الكثير، معبراً: "كان بوابة عبوري للوطن العربي، ووجودي في عمل ناجح فرق كتير معايا".

وأكد حسني، خلال لقائه في "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه كان هناك روح جميلة يسودها الحب وأجواء رائعة بين فريق عمل المسلسل مما ساهم في نجاحه وغطى فترة زمنية كبيرة.

وأضاف أنه كان على خلاف مع الفنان نور الشريف منذ تصوير مسلسل الدالي، معبراً: “كنت مقرر المشاركة في دور معين وفجأة تم تغيير دوري في العمل”، لافتا إلى أن الفنان نور الشريف رفض تجسيد للشخصية الأولى بداعي أن الدور يتطلب ممثل أكبر سننا مني.

وتابع: "جسدت شخصية ضابط أمن الدولة ويدعى عاصم، والحمد لله ربنا كرمني وكانت بداية موفقة في مشواري الفني".

وأشار إلى أنه لقب نفسه بـ"ملك تضييع الفرص"، حيث رفض الكثير من الفرص الفنية التي كانت كفيلة على نقله في مكانة تليق به.