السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد حسني: أنا ملك تضييع الفرص.. واختلفت مع نور الشريف

محمد حسني
محمد حسني

قال الفنان محمد حسني، إن دوره في مسلسل سلسال الدم كان نقلة نوعيه في حياته الفنية، حيث أضاف له هذا الدور الكثير، معبراً: "كان بوابة عبوري  للوطن العربي، ووجودي في عمل ناجح فرق كتير معايا".

وأكد حسني، خلال لقائه في "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه كان هناك روح جميلة يسودها الحب وأجواء رائعة بين فريق عمل المسلسل مما ساهم في نجاحه وغطى فترة زمنية كبيرة.

وأضاف أنه كان على خلاف مع الفنان نور الشريف منذ تصوير مسلسل الدالي، معبراً: “كنت مقرر المشاركة في دور معين وفجأة تم تغيير دوري في العمل”، لافتا إلى أن الفنان نور الشريف رفض تجسيد للشخصية الأولى بداعي أن الدور يتطلب ممثل أكبر سننا مني.

وتابع: "جسدت شخصية ضابط أمن الدولة ويدعى عاصم، والحمد لله ربنا كرمني وكانت بداية موفقة في مشواري الفني".

وأشار إلى أنه لقب نفسه بـ"ملك تضييع الفرص"، حيث رفض الكثير من الفرص الفنية التي كانت كفيلة على نقله في مكانة تليق به.

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. "الكوماندا" يسعى للانتقام من "مهرة"

ترحيل عصابة يابانية من كمبوديا بعد الاحتيال بالهواتف

"ضرب نار" الحلقه 16.. "الكوماندا" يعثر على "مهرة" ويهدد بقتل ابنها

“حضرة العمدة” الحلقة 16.. روبي تهاجم أحمد رزق بسبب “سامر ضرغام”

حكاوي القهاوي داخل مصانع "بابل".. الشيخ الشعراوي كان يطلب جزم "ثعبان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب

عملية دهس وإطلاق نار فى تل أبيب.. مقتل إسرائيلى وإصابة 6