لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

وقعت عملية مزدوجة «دهس وإطلاق نار» في تل أبيب، مساء اليوم، الجمعة، أسفرت عن مقتل سائح إيطالي، وإصابة 6 سائحين أخرين.

وأذاعت القناة 12 في التليفزيون الإسرائيلي مقطع فيديو للحظة وقوع حادث الدهس وإطلاق النار.

في السياق ذاته، كشفت المعلومات الأولية في إسرائيل أن منفذ الحادث هو شاب فلسطيني من مواليد مدينة «كفر قاسم».

ووجه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، جهاز الشرطة والجيش الإسرائيليين بتعبئة القوات، لاسيما حرس الحدود والاحتياط.

وتنتشر قوات الأمن والشرطة الإسرائيليين بشكل مكثف في كافة الأنحاء، خاصة أن تلك العملية هي الثانية خلال 24 ساعة.

ونفذ فلسطيني عملية إطلاق نار، صباح اليوم، في منطقة الأغوار، أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.