السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى مدينة 6 أكتوبر

جريدة الدستور

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق دهشور فى مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى مدينة 6 أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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