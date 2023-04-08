إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى مدينة 6 أكتوبر

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق دهشور فى مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى مدينة 6 أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.