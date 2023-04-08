"سره الباتع" وعلماء المصريات من الفرنسيات.. من هى كريستيان ديروش نوبلكور؟

صدَّر مسلسل سره الباتع المأخوذ من قصة بنفس الاسم للكاتب الكبير يوسف إدريس من مجموعته القصصية حادثة شرف عبر حلقاته الفائتة صورة للمشتغلين بالمصريات وهي الفنانة التونسية رانيا التومي التي تلعب دور "لونا" الفتاة الفرنسية التي تشتغل بالمصريات وتبحث عن سر السلطان حامد، بالبحث عن خطاباته التي يصف فيها حالة المقاومة الشعبية وقت وجود الحملة الفرنسية في مصر بغرض الاستحواذ عليها بطريقة غير شرعية، عن الوجه الأخر لعلماء المصريات من الفرنسيات ودورهم في الكشف والحفاظ على تاريخ مصر يدور التقرير التالي :

كريستيان ديروش نوبلكور

تعد واحدة من أبرز علماء المصريات وقد كانت مشاركتها البارزة والفعالة في الحملة الدولية التي استهدفت إنقاذ آثار النوبة من الغرق.

ولدت في العاصمة الفرنسية باريس في ١٧ نوفمبر عام 1913م، وكانت مغرمة منذ طفولتها باكتشاف الأثري الإنجليزى الشهير «هوارد كارتر» لمقبرة الفرعون الذهبي «توت عنخ آمون» في وادى الملوك عام 1922م .

والتحقت بقسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر، وكانت كذلك أول امرأة تلتحق بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، كما كانت أول امرأة تتولى الإشراف على أعمال الحفائر في عام 1938.

خلال الحرب العالمية الثانية التحقت «نوبلكور» بالمقاومة الفرنسية ضد الغزاة النازيين الألمان وقامت بإخفاء الكنوز المصرية الموجودة بمتحف اللوفر في مناطق سرية بفرنسا.

قدمت كتابها المعنون "أسرار النوبة" والذي يعرض لحملة الإنقاذ الدولية التي تبنتها هيئة اليونسكو والذي يشير إلى دورها الأثري الذي لعبته نوبكلور عبر المحاضرات عن آثار النوبة.

رأفت عباس

أشار الأثري والأكاديمي الدكتور محمد رأفت عباس عبر مقال له منشور بموقع أبو الهول إلى أن « كريستيان ديروش نوبلكور» حصلت على عدد كبير من الجوائز الوطنية والعالمية تقديرا لدورها العلمي الكبير فى إنقاذ التراث الحضاري والانسانى المصري، فحصلت في عام 1975م على الميدالية الذهبية من المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية، كما حصلت في عام 1980م على وسام الاستحقاق الأكبر في فرنسا.

وقد قدمت للمكتبة التاريخية والأثرية العديد من المؤلفات العلمية الرائعة التي أثرت علم المصريات مثل كتبها عن الفن المصري القديم ، وعن حياة ووفاة الفرعون «توت عنخ آمون» ، وعن معبد أبو سمبل الصغير، وعن الفرعون العظيم «رمسيس الثاني» وعصره، وعن المرأة فى مصر القديمة.

وقد توفيت « كريستيان ديروش نوبلكور » في الثالث والعشرون من يونيو عام 2011م .

مسلسل سره الباتع

أما عن مسلسل سره الباتع فيدور حول حامد المناضل وقصة كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي وكيف تواترت الحكاية عبر الزمن، والمسلسل بطولة أحمد صلاح السعدني وحسين فهمي وصلاح عبدالله وعمرو عبد الجليل وأحمد فهمي والعديد من النجوم.