السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"سره الباتع" وعلماء المصريات من الفرنسيات.. من هى كريستيان ديروش نوبلكور؟

كريستيان ديروش نوبلكور
كريستيان ديروش نوبلكور

صدَّر مسلسل سره الباتع المأخوذ من قصة بنفس الاسم للكاتب الكبير يوسف إدريس من مجموعته القصصية حادثة شرف عبر حلقاته الفائتة صورة للمشتغلين بالمصريات وهي الفنانة التونسية رانيا التومي التي تلعب دور "لونا" الفتاة الفرنسية التي تشتغل بالمصريات وتبحث عن سر السلطان حامد، بالبحث عن خطاباته التي يصف فيها حالة المقاومة الشعبية وقت وجود الحملة الفرنسية في مصر بغرض الاستحواذ عليها بطريقة غير شرعية،  عن الوجه الأخر لعلماء المصريات من الفرنسيات ودورهم في الكشف والحفاظ على تاريخ مصر  يدور التقرير التالي :

 

كريستيان ديروش نوبلكور

 تعد واحدة من أبرز علماء المصريات  وقد كانت مشاركتها البارزة والفعالة في الحملة الدولية التي استهدفت إنقاذ آثار النوبة من الغرق.

 

ولدت في العاصمة الفرنسية باريس في ١٧ نوفمبر عام 1913م، وكانت مغرمة منذ طفولتها باكتشاف الأثري الإنجليزى الشهير «هوارد كارتر» لمقبرة الفرعون الذهبي «توت عنخ آمون» في وادى الملوك عام 1922م .

 

والتحقت بقسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر، وكانت كذلك أول امرأة تلتحق بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، كما كانت أول امرأة تتولى الإشراف على أعمال الحفائر في عام 1938.

 

خلال الحرب العالمية الثانية التحقت «نوبلكور» بالمقاومة الفرنسية ضد الغزاة النازيين الألمان وقامت بإخفاء الكنوز المصرية الموجودة بمتحف اللوفر في مناطق سرية بفرنسا. 

 

قدمت كتابها المعنون "أسرار النوبة" والذي يعرض لحملة الإنقاذ الدولية التي تبنتها هيئة اليونسكو والذي يشير إلى دورها الأثري الذي  لعبته نوبكلور عبر المحاضرات عن آثار النوبة.

 

رأفت عباس

أشار الأثري والأكاديمي الدكتور محمد رأفت عباس عبر مقال له منشور بموقع أبو الهول إلى أن « كريستيان ديروش نوبلكور» حصلت على عدد كبير من الجوائز الوطنية والعالمية تقديرا لدورها العلمي الكبير فى إنقاذ التراث الحضاري والانسانى المصري، فحصلت في عام 1975م على الميدالية الذهبية من المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية، كما حصلت في عام 1980م على وسام الاستحقاق الأكبر في فرنسا.

 

وقد قدمت للمكتبة التاريخية والأثرية العديد من المؤلفات العلمية الرائعة التي أثرت علم المصريات مثل كتبها عن الفن المصري القديم ، وعن حياة ووفاة الفرعون «توت عنخ آمون» ، وعن معبد أبو سمبل الصغير، وعن الفرعون العظيم «رمسيس الثاني» وعصره، وعن المرأة فى مصر القديمة. 

 

وقد توفيت « كريستيان ديروش نوبلكور » في الثالث والعشرون من يونيو عام 2011م .

 

مسلسل سره الباتع

أما عن مسلسل سره الباتع فيدور حول حامد المناضل وقصة كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي وكيف تواترت الحكاية عبر الزمن، والمسلسل بطولة أحمد صلاح السعدني وحسين فهمي وصلاح عبدالله وعمرو عبد الجليل وأحمد فهمي والعديد من النجوم.

مسلسل سره الباتع كريستيان ديروش نوبلكور محمد رأفت عباس سر السلطان حامد توت عنخ آمون

مواد متعلقة

مسلسل سره الباتع الحلقة 17.. حامد يحرر الأسرى الذين قبض عليهم "بيلو"

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم السبت 8 أبريل 2023

حريق ضخم فى غابات المغرب وخسائر فادحة (فيديو)

"ياسمين رئيس" تجيب.. كم عدد مرات الخيانة التى تعرضت لها؟

محمود توشكى: إفطار الأسمرات بحضور الرئيس يزيد الملحمة الوطنية

الداعية مصطفى حسنى يكشف خطوات لترميم ثقتك بنفسك بعد انهيارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب