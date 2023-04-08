تعديلات على الكتب المدرسية في الهند تثير الجدل.. ما القصة؟

أصبحت الكتب المدرسية في الهند، أحدث حلقة في ساحة المعركة ما بين الهندوس والمسلمين في الهند، حيث قام مسؤولو التعليم بحذف مقاطع رئيسية حول الحكم الإسلامي خلال مبراطورية المغول.

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، فإن الكتب المدرسية التي صدرت في أوائل أبريل ، تفتقر إلى أقسام تغطي مئات السنين من إمبراطورية المغول، وأعمال الشغب في غوجارات عام 2002 التي مات فيها مئات في العديد من الهنود ( مسلمين وهندوس) ، مشيرة الى أن اجراء التغييرات في الكتب الدراسية اثار الكثير من الجدل عبر وسائل الاعلام الهندية والعالمية.

تغييرات في المنهج الدراسي

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فقد أعلن المجلس الوطني الهندي للبحوث التربوية والتدريب عن تغييرات في المنهج الدراسي في أبريل الماضي، والتي أثارت مؤخرًا رد فعل عنيف من النقاد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابعت: لن يدرس الطلاب الهنود في الفصل 12 الذين يعتمدون على الكتب المدرسية NCERT بعد الآن فصولًا تستند إلى امبراطورية موغال ، التي كانت في السلطة من أوائل القرن السادس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر.

وتستخدم الكتب المدرسية NCERT من قبل آلاف المدارس في جميع أنحاء البلاد، وقد أعلنت ولاية أوتار براديش ، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، مؤخرًا أنها ستستخدم هذه الكتب المدرسية للعام الدراسي الذي بدأ هذا الأسبوع.

وألقى مدير NCERT دينيش براساد سكلاني باللوم في التخفيضات على "عملية الترشيد" التي دفعها COVID-19 والحاجة إلى تخفيف عبء العمل عن الطلاب، وقال سكلاني: "لقد أوصوا بأنه إذا تم إسقاط هذا الفصل ، فلن يؤثر ذلك على معرفة الأطفال ويمكن التخلص من العبء غير الضروري".

يقول الخبراء إن التغييرات في الكتب المدرسية تنسجم مع الاتجاه الأكبر الذي دفعه حزب بهاراتيا جاناتا في السياسة الهندية والذي يؤكد على الهند كدولة ذات دين واحد.

وبحسب التقرير، فقد يستخدم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يقوده مودي والذي يتولى السلطة منذ عام 2014 ، استراتيجية للفوز في الانتخابات العامة المقبلة في عام 2024 من خلال تعزيز التصويت الهندوسي من خلال ترسيخ الرواية القائلة بأن الهندوس يتعرضون لتهديد من المسلمين.

ويشكل الهندوس في الهند حوالي 80٪ من سكان البلاد، كما يمثل المسلمون 14٪، حيث يجادل المؤرخون بأن المبادئ التوجيهية الخاصة بالكتب المدرسية الجديدة ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من السياسات المصممة لمحو أو التقليل من إسهامات المسلمين في المجتمع الهندي مع تمجيد الهندوس في نفس الوقت.

ودافع بعض قادة حزب بهاراتيا جاناتا عن التغييرات في الكتب المدرسية ، بما في ذلك كابيل ميشرا ، الذي أشاد في تغريدة في 3 أبريل بأن أباطرة المغول "ليسوا في كتب التاريخ، إنهم في سلة المهملات".

في خضم القتال السياسي، يشعر المؤرخون بالقلق من تأثير ذلك على الطلاب الذين سيستخدمون هذه الكتب المدرسية المعدلة في المدرسة، وتقول أودري تروشكي ، الأستاذة المشاركة في تاريخ جنوب آسيا في جامعة روتجرز: "لا يمكنك فهم الهند الحديثة بدون المغول - لذا يبدو أنها اعتناق سخيفة ومهزومة للذات للجهل بأصل المرء، كما أن محو المغول من الكتب المدرسية لا يمحوهم من تاريخ الهند."