"الدستور" تحتفل بالصعود على حساب "مبتدأ" فى دورة المتحدة الرمضانية (فيديو)

احتفل فريق جريدة الدستور بالفوز على فريق موقع مبتدأ بهدف نظيف خلاله منافسات دور الـ 16 لدورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية والذي أهله إلى دور ربع النهائي برفقة طاقم عمل الجريدة وأسرهم وكان على رأس الحضور الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور.

انتهت مباراة الدستور وموقع مبتدا والمقامة على ملعب مركز شباب الجزيرة بفوز الدستور بهدف نظيف أحرزه اللاعب رامي رجب في الدقائق الأولى من الشوط الثاني فيما حاول مبتدأ للعودة للقاء وإحراز التعادل لكن دفاعات الدستور كانت بالمرصاد.

كما أهدر لاعبو الدستور أصحاب القميص البرتقالي عدد من الأهداف وينتهى اللقاء بصافرة الحكم الذي أعلنت صعود الدستور الى دور 8 الدورة بعد إقصاء مبتدا وينتظر الدستور الفريق الفائز من أون تايم سبورت وفريق كورة بلس.

وكان الدستور قد حسم المباراة الماضية أمام فريق جريدة الوطن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء تشكيل فريق “الدستور” المشارك في المباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد القاضي

في خط الدفاع: بيجاد سلامة ومحمود الصيفي

في الوسط: أحمد عفريت و إخاء شعراوي

في الهجوم: رامي رجب

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد إبراهيم وحسن عبداللاه وكيرلس سعيد وعبدالله هشام.

فريق الدستور ومبتدا

فريق الدستور ومبتدا

فريق الدستور ومبتدا

فريق الدستور ومبتدا

فريق الدستور ومبتدا

فريق الدستور ومبتدا

فريق الدستور ومبتدا

فريق الدستور ومبتدا

فريق الدستور ومبتدا

فريق الدستور ومبتدا

فريق الدستور ومبتدا

فريق جريدة الدستور