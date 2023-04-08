السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الدستور" تحتفل بالصعود على حساب "مبتدأ" فى دورة المتحدة الرمضانية (فيديو)

فريق جريدة الدستور
فريق جريدة الدستور

 احتفل فريق جريدة الدستور بالفوز على فريق موقع مبتدأ بهدف نظيف خلاله منافسات دور الـ 16 لدورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية والذي أهله إلى دور ربع النهائي برفقة طاقم عمل الجريدة وأسرهم وكان على رأس الحضور الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور.

 

انتهت مباراة الدستور وموقع مبتدا والمقامة على ملعب مركز شباب الجزيرة بفوز الدستور بهدف نظيف أحرزه  اللاعب رامي رجب في الدقائق الأولى من الشوط الثاني فيما حاول مبتدأ للعودة للقاء وإحراز التعادل لكن دفاعات الدستور كانت بالمرصاد.

 

 كما أهدر لاعبو الدستور أصحاب القميص البرتقالي عدد من الأهداف وينتهى اللقاء بصافرة الحكم الذي أعلنت صعود الدستور الى دور 8 الدورة بعد إقصاء مبتدا وينتظر الدستور الفريق الفائز من أون تايم سبورت وفريق كورة بلس. 

 

وكان الدستور قد حسم المباراة الماضية أمام فريق جريدة الوطن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

وجاء تشكيل فريق “الدستور” المشارك في المباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد القاضي

في خط الدفاع: بيجاد سلامة ومحمود الصيفي

في الوسط: أحمد عفريت و إخاء شعراوي

في الهجوم: رامي رجب

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد إبراهيم وحسن عبداللاه وكيرلس سعيد وعبدالله هشام.

فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق الدستور ومبتدا
فريق جريدة الدستور
فريق جريدة الدستور
فريق جريدة الدستور
فريق جريدة الدستور

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم السبت 8 أبريل 2023

حريق ضخم فى غابات المغرب وخسائر فادحة (فيديو)

"ياسمين رئيس" تجيب.. كم عدد مرات الخيانة التى تعرضت لها؟

محمود توشكى: إفطار الأسمرات بحضور الرئيس يزيد الملحمة الوطنية

الداعية مصطفى حسنى يكشف خطوات لترميم ثقتك بنفسك بعد انهيارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب