الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فيديو فوز «الدستور» على «مبتدأ» في دورة «المتحدة» الرمضانية

فرحة فريق الدستور
فرحة فريق الدستور بعد الفوز

انتهت منذ قليل، مباراة جريدة “الدستور” وموقع “مبتدأ” ضمن منافسات دور الـ16 لدورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية والمقامة على ملعب مركز شباب الجزيرة بفوز “الدستور” بهدف نظيف ليتأهل رسمياً إلى دور ربع النهائي.

 وأحرز هدف الفوز اللاعب رامي رجب في الدقائق الأولى من الشوط الثاني فيما حاول مبتدا للعودة للقاء وإحراز التعادل لكن دفاع “الدستور” كان بالمرصاد.

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وكان “الدستور” قد حسم المباراة الماضية أمام فريق جريدة “الوطن” بثلاثة أهداف مقابل هدف.

https://youtu.be/-bfh86cX_zk

وجاء تشكيل فريق “الدستور” المشارك في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد القاضي

خط الدفاع: بيجاد سلامة ومحمود الصيفي

خط الوسط: أحمد عفريت و إخاء شعراوي

الهجوم: رامي رجب

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد إبراهيم وحسن عبداللاه وكيرلس سعيد وعبدالله هشام.

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https://youtu.be/nUU7fEYG7iU

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