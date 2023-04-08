محمود توشكى: إفطار الأسمرات بحضور الرئيس يزيد الملحمة الوطنية

قال النائب محمود توشكى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الطفرة التنموية الهائلة التي تمر بها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة لتغيير الحاضر للأفضل، والانتقال لمستوى آخر تماما في المستقبل، يليق بمصر وأهلها، منوها بتصريحات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

ووصف توشكي في تصريح صحفي له، حضور الرئيس السيسي، إفطار الأسرة المصرية، وتناول وجبة الإفطار بمدينة الأسمرات، بمثابة لافتة إنسانية طيبة من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن مشروع الأسمرات كان تحدي كبير، وكانت هناك تخوفات من تحوله مع الوقت إلى عشوائيات جديدة، إلا أن تضافر جهود الجهات الرقابية، والمواطنين كان حائلا دون حدوث ذلك، وهو ما مثل نموذجاً عمليا يحتذى به، في القضاء على العشوائيات، ومثل "الأسمرات"، نقلة تنموية وعمرانية هائلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إفطار الأسرة المصرية أصبح تقليد للم شمل الشعب المصري بكل طوائفه وبمختلف اتجاهاته وأفكاره، على مائدة إفطار واحدة، وتشريف الرئيس السيسي وحضوره لها يساعد في تعزيز اللحمة الوطنية.

ونوه النائب بتطرق الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار، إلى المشروعات القومية التى توفر الملايين من فرص العمل للشباب، مشيدا بحجم الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة فى مختلف القطاعات والمشروعات القومية، التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية ونتائجها الملموسة على أرض الواقع والتي لها دور كبير فى التنمية الشاملة، وتغيير حياة ملايين الناس إلى الأفضل تحت رؤية قيادة سياسية واعية.

يذكر أن الرئيس قد أدار حوارا مفتوحا مع أهالي منطقة الأسمرات خلال تناوله الإفطار في حفل إفطار الأسرة المصرية، وأكد في كلمته، أن الدولة تسعى لتوفير فرص عمل كما أنه كان لابد وأن تحدث طفرة تنموية لكي تعوض العجز في المرافق وجميع القطاعات»، مشيراً إلى أن «مبادرة «حياة كريمة» تضم مرحلتين لتحسين حياة 60 مليون إنسان وتوفير كافة الخدمات.