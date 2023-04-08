السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمود توشكى: إفطار الأسمرات بحضور الرئيس يزيد الملحمة الوطنية

النائب محمود توشكى
النائب محمود توشكى

قال النائب محمود توشكى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الطفرة التنموية الهائلة التي تمر بها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة لتغيير الحاضر للأفضل، والانتقال لمستوى آخر تماما في المستقبل، يليق بمصر وأهلها، منوها بتصريحات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

 

ووصف توشكي في تصريح صحفي له، حضور الرئيس السيسي، إفطار الأسرة المصرية، وتناول وجبة الإفطار بمدينة الأسمرات، بمثابة لافتة إنسانية طيبة من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن مشروع الأسمرات كان تحدي كبير، وكانت هناك تخوفات من تحوله مع الوقت إلى عشوائيات جديدة، إلا أن تضافر جهود الجهات الرقابية، والمواطنين كان حائلا دون حدوث ذلك، وهو ما مثل نموذجاً عمليا يحتذى به، في القضاء على العشوائيات، ومثل "الأسمرات"، نقلة تنموية وعمرانية هائلة.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن إفطار الأسرة المصرية أصبح تقليد للم شمل الشعب المصري بكل طوائفه وبمختلف اتجاهاته وأفكاره، على مائدة إفطار واحدة، وتشريف الرئيس السيسي وحضوره لها يساعد في تعزيز اللحمة الوطنية.

 

ونوه النائب بتطرق الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار، إلى المشروعات القومية التى توفر الملايين من فرص العمل للشباب، مشيدا بحجم الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة فى مختلف القطاعات والمشروعات القومية، التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية ونتائجها الملموسة على أرض الواقع والتي لها دور كبير فى التنمية الشاملة، وتغيير حياة ملايين الناس إلى الأفضل تحت رؤية قيادة سياسية واعية.

 

يذكر أن الرئيس قد أدار حوارا مفتوحا مع أهالي منطقة الأسمرات خلال تناوله الإفطار في حفل إفطار الأسرة المصرية، وأكد في كلمته، أن الدولة تسعى لتوفير فرص عمل كما أنه كان لابد وأن تحدث طفرة تنموية لكي تعوض العجز في المرافق وجميع القطاعات»، مشيراً إلى أن «مبادرة «حياة كريمة» تضم مرحلتين لتحسين  حياة 60 مليون إنسان وتوفير كافة الخدمات.

إفطار الأسرة المصرية التنمية الشاملة المشروعات القومية اللحمة الوطنية النائب محمود توشكي حفل أفطار الأسرة المصرية حزب مستقبل وطن

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم السبت 8 أبريل 2023

حريق ضخم فى غابات المغرب وخسائر فادحة (فيديو)

"ياسمين رئيس" تجيب.. كم عدد مرات الخيانة التى تعرضت لها؟

محمود توشكى: إفطار الأسمرات بحضور الرئيس يزيد الملحمة الوطنية

الداعية مصطفى حسنى يكشف خطوات لترميم ثقتك بنفسك بعد انهيارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب