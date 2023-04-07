دون إصابات.. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة بالعجوزة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.