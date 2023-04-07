الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق مخزن داخل مزرعة بالعبور

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمخزن داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة ثان العبور، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر إجمالي الخسائر.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان العبور، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن داخل مزرعة جمعية أحمد عرابي.. انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

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