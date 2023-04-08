"معنديش مشكلة مراتى تتباس".. أول رد من ياسمين رئيس على تصريحات طليقها هادى الباجورى

علقت الفنانة ياسمين رئيس على تصريحات طليقها هادي الباجوري، بأنه لايوجد عنده مشكلة إنها تتباس، وكشفت حقيقة شعورها، قائلة: "تضايقت، ومش هيفرق أقول حسيت بإيه، هيفرق إيه مع الناس لو قلت لهم حسيت بإيه؟!".

وأضافت الفنانة ياسمين رئيس خلال لقائها ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن “الأشياء التي تضايق، فهي تضايق صاحبها فقط”، معقبة: “مش مهم أكون عارفة قناعاته قبل الزواج، لكن أنا تضايقت كثيرًا من تصريحاته، مفيش حد ما بيبقاش عارف هو عايش مع مين، ولا أعتقد أن ما أقوله أكثر من ذلك سيفرق مع الناس في شيء”.

وكشفت الفنانة ياسمين رئيس حقيقة ندمها بسبب أنها أرادت اسمها قبل الفنان طارق لطفي في فيلم 122، قائلة: "إن المعلومة ليست صحيحة من الأساس، لأنني كنت أصور مسلسل "أنا شهيرة" ، وأصحاب الفيلم كانوا يريدون التصوير في نفس الوقت الذي أصور فيه المسلسل، وحاولوا تضبيط الجدوال ولم ينفع، كما أننا لم نصل لمرحلة كتابة العقود".

وعن اشتراطها أن يكون اسمها قبل أحد في بعض الأعمال الفنية، قالت:"في بعض الأوقات، لازم أكون عارفة، وليس قصة اشتراط".