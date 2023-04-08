السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"معنديش مشكلة مراتى تتباس".. أول رد من ياسمين رئيس على تصريحات طليقها هادى الباجورى

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

علقت الفنانة ياسمين رئيس على تصريحات طليقها هادي الباجوري، بأنه لايوجد عنده مشكلة إنها تتباس، وكشفت حقيقة شعورها، قائلة: "تضايقت، ومش هيفرق أقول حسيت بإيه، هيفرق إيه مع الناس لو قلت لهم حسيت بإيه؟!".

وأضافت الفنانة ياسمين رئيس خلال لقائها ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن “الأشياء التي تضايق، فهي تضايق صاحبها فقط”، معقبة: “مش مهم أكون عارفة قناعاته قبل الزواج، لكن أنا تضايقت كثيرًا من تصريحاته، مفيش حد ما بيبقاش عارف هو عايش مع مين، ولا أعتقد أن ما أقوله أكثر من ذلك سيفرق مع الناس في شيء”. 

وكشفت الفنانة ياسمين رئيس حقيقة ندمها بسبب أنها أرادت اسمها قبل الفنان طارق لطفي في فيلم 122، قائلة: "إن المعلومة ليست صحيحة من الأساس، لأنني كنت أصور مسلسل "أنا شهيرة" ، وأصحاب الفيلم كانوا يريدون التصوير في نفس الوقت الذي أصور فيه المسلسل، وحاولوا تضبيط الجدوال ولم ينفع، كما أننا لم نصل لمرحلة كتابة العقود".

وعن اشتراطها أن يكون اسمها قبل أحد في بعض الأعمال الفنية، قالت:"في بعض الأوقات، لازم أكون عارفة، وليس قصة اشتراط".

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم السبت 8 أبريل 2023

حريق ضخم فى غابات المغرب وخسائر فادحة (فيديو)

"ياسمين رئيس" تجيب.. كم عدد مرات الخيانة التى تعرضت لها؟

محمود توشكى: إفطار الأسمرات بحضور الرئيس يزيد الملحمة الوطنية

الداعية مصطفى حسنى يكشف خطوات لترميم ثقتك بنفسك بعد انهيارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب