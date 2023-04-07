الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى: منظمة الصحة العالمية اعتبرت مبادرة 100 مليون صحة «غير مسبوقة»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته: أود أن أشير إلى التعاون بين مصر والمنظمة في القضاء على فيروس سي في مصر، في إطار مبادرة 100 مليون صحة التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة في جودة وسرعة تنفيذها.

ولفت إلى أن مبادرة 100 مليون صحة شملت الآن العديد من الدول الإفريقية والآسيوية، تفعيلا من مصر لدورها ومسئوليتها تجاه المجتمع الدولي.

وأردف الرئيس السيسي، أن مبادرة 100 مليون صحة نموذج واضح على إيماننا تجاه التضامن الصحي والتزامنا الكامل تجاه تعزيز الصحة العامة ودعم مبادئ المساواة والعدالة التي تحقق للإنسانية أمنًا صحيا مستداما.

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