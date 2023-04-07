إصابة 15 شخصا فى انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بكرداسة

أصيب 15 شخصا في حريق نشب إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز ووجود مصابين داخل منزل بمنطقة أبو رواش بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز أدى إلى انفجار الأسطوانة ونتج عن الحريق إصابة 15 شخصا جرى نقلهم إلى مستشفى مبارك المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.