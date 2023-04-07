الرئيس السيسى: «الأمن الصحى لن يتحقق بالعمل الفردى»

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية.

وقال الرئيس السيسي، إن الاحتفال هذا العام يأتي في أعقاب أوقات صعبة مر بها العالم تحت وطأة جائحة "كورونا".

وأضاف: "الأمن الصحي لن يتحقق أبدًا بالعمل الفردي المنعزل، وإنما يتطلب جهدا جماعيا منسقا، داعيًا قادة العالم للعمل الدءوب نحو الاستثمار في القطاعات الصحية، وأن نعتبرها أحد أهم الأولويات على المستوى الدولي".

وتابع الرئيس السيسي: "التاريخ يشهد على سجل حافل بالتعاون المثمر مع منظمة الصحة العالمية، منوهًا إلى أن مصر شرفت من منتصف القرن الماضي باستضافة المكتب الإقليمي للمنظمة الذي يدعم الأنشطة الصحة".