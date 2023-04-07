الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس «القبائل والعائلات»: سيناء مغنم لكثير من الطغاة والغزاة

جريدة الدستور

كشف الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن تفاصيل تحرير سيناء ثم بداية البناء والتعمير.

وقال خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، إن سيناء تحررت بتضحيات رجال الجيش والشرطة البواسل.

وأضاف أن سيناء أخذت معركة من التطهير من الإرهاب، موضحًا أنه تم إنشاء مجلس القبائل والعائلات عام 2013، مؤكدًا أن مجلس القبائل ظهير شعبي يدعم مؤسسات الدولة.

وأوضح أن التدشين النهائي لمجلس القبائل بدأ عام 2020، مشيرًا إلى أن مجلس القبائل أنشئ بدافع ذاتي وليس له أي مطالب، وأن مجلس القبائل يضم شريحة كبيرة من المجتمع.

 وأكد أن سيناء هي البوابة الشرقية ولها أهمية كبيرة، موضحًا أن سيناء مغنم لكثير من الطغاة والغزاة.

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