السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ياسمين رئيس" تجيب.. كم عدد مرات الخيانة التى تعرضت لها؟

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن رأيها في خيانة الرجال، وهل ترى أن كل الرجال خونة، أم أن هناك رجال خونة ورجال مخلصين، قائلة: "ليس كل الرجال خائنين، هناك رجال خائنين ورجال مخلصة". 

 

وأضافت ياسمين خلال لقاءها ببرنامج “حبر سري”، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن هناك نساء خائنات ونساء مخلصات، لافتة إلى أنه لا يوجد صفة يمكن تعميمها على الإنسان.

 

وأوضحت أنها في بعض الأحيان تفتش وراء الرجل وتراقبه وليس دائمًا، معقبة: "كل حاجة بتيجي وتظهر ومفيش حاجة بتستخبى".

 

وأشارت إلى أن والدها عاش طيلة عمره مع والدتها، ولم تر أبدًا حدوث خيانة منه، ولم يبحث خلف والدتها ولم تبحث هي خلفه، معقبة: "والدي كان عنده مكتبه عمري ما شفت والدتي بتفتحه، وهي كمان عندها درج في مكتبها عمر والدي ما فتحه".

 

وعن عدد مرات الخيانة التي تعرضت لها ياسمين رئيس، قالت: "ياه، اكتشفت ناس خاينة كتيرة أوي، رجالة وستات، الخيانة لا تقتصر على الرجال فقط، والخيانة ليست فقط خيانة عاطفية، ممكن الشخص يخون لو اتفق معي على شيء ولم يفي به".

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