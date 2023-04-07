الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 13 شخصاً إثر حريق ضخم  داخل عقار بالعجوزة

حريق
حريق

أصيب13 شخصاً باختناق في حريق بثلاثة طوابق داخل عقار بالعجوزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر - مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب وإصابة 13 شخص بأختناق وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ6 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع داخل 3 طوابق بعقار بمنطقة العجوزة وإصابة 13 شخص باختناق داخل عقار بالعجوزة بمنطقة ميدان الملكة بـ منطقة مدينة الطلبة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقار، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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