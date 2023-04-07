الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ياسمين رئيس تكشف سر توقف مشروع فيلم "هيبتا 2"

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن أول موقف تعرضت له بعد مشاركتها في فيلم “هيبتا”، قائلة: "كنت بجيب قهوة، فجاء ولد قالي هو أنت بجد؟.. قولت له أيوه بجد، واتصور معايا". 

وأضافت الفنانة ياسمين رئيس خلال لقائها ببرنامج “حبر سري”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”:"أنا لحد دلوقتي مش عارفة هو بيتكلم جد، ولا كان بيقلش على الفيلم، ولا هو بيعمل إيه، لكن أنا مش قادرة أنسى الموقف ده". 

وعلقت على سبب إيقاف مشروع فيلم “هيبتا2”، قائلة: "معرفش، إسأليهم، محدش قالنا إننا نشارك في الجزء الثاني، ولا حد قالنا أي حاجة ولا نعرف أي حاجة". 

وأشارت إلى أن هيبتا الجزء الأول، كانت رواية، وكلنا كنا قرأنا هذه الرواية ونعرفها ونحبها، لكن هيبتا الجزء الثاني لا نعرف عن اي شئ تتحدث. 

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