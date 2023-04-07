الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. تهديد زوجة أحمد عيد لجومانا مراد

مسلسل عملة نادرة
مسلسل عملة نادرة

بدأت الحلقة الـ16 من مسلسل عملة نادرة على قناة “سي بي سي” في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث شهدت الحلقة تطور في الأحداث بعد أن قرر عبدالجبار "جمال سليمان" التخلص من عائلة حسن أبو عصايه الذي يتوقع أنهم من قاموا بخطف نادرة "نيللي كريم" وابنها.

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مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. هجوم على شداد من جمال سليمان

مسلسل عملة نادرة الحلقة 16

وشهدت الحلقة أخبار عن أحداث بالعراق تستقبلها "دميانة" جومانا مراد ما يؤدي إي شعورها بالقلق على زوجها المسافر للعراق، وأثناء تلك الأحداث جاءت زوجة مسعود "أحمد عيد" لتهديدها.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 16

"هفضح اللي جابوكي"، تهديد سميرة زوجة مسعود "أحمد عيد" لدميانة داخل منزلها، حيث أنها علمت عن زيارة دميانة لزوجها، وقامت بتهديدها، ولكن دميانة لم تتأثر.

نيللي كريم وقضايا المرأة 

مسلسل عملة نادرة ليس الوحيد الذي تقوم فيه نيللي كريم بمناقشة قضية خطيرة تخص المرأة المصرية في النجوع الفقيرة وهي حرمانها من الميراث وسلب حق الوصاية على أبنائها، لكن في العام الماضي  كانت أيضا ممثلة جيدة للمرأة في مسلسل فاتن أمل حربي لقصة امرأة تتعرض للأذى على يد زوجها وتطلب الطلاق.

خلال أحداث المسلسل تقوم برفع عدد من قضايا النفقة والمطالبة بمنزل الزوجية، وتتعرض للعديد من المشاكل والضغوط بعد رفعها قضية ضد قانون الأسرة، وكذلك مسلسل لأعلى سعر والتي تواجه فيه الخيانة الزوجية وكان من بطولة أحمد فهمي وزينة.

أبطال مسلسل عملة نادرة 2023

مسلسل عملة نادرة يضم فريق عمل كبير من النجوم على رأسهم الفنانة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، ورمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي.

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