الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد فؤاد يرد على حلمى بكر: أنت مين عشان توجهنى أنا أغنى أى حاجة

محمد فؤاد
محمد فؤاد

كشف الفنان الكبير محمد فؤاد، عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية خلال لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وقال فؤاد خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة: "حلمي بكر هاجمني وقال بعت نفسك بالرخيص وناقص تعيط، قالي الكلام ده عشان أغنية الحفلة".

وأضاف: "الولاد رائعين وأبناء منطقة شعبية، وأنا أغني أي حاجة، أنا بتاع كماننا، والدم ده دمي، وأنا بتاع أي حاجة، محدش يفرض عليا ولا يوجهني، أنت مين عشان توجهني، أنت أستاذ وعظيم، وعلى رأسي، بس أنت مش إله".

وتابع: "وأنا راجل ملتزم بأقصى درجات الأدب والأخلاق بيني وبين زملائي، عشان محدش يتجرأ ويعدي ده، معايا، وأن مبجيش عند شغل حد وأنظر وأقوله المفروض تعمل ده، ولا متعملش".

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