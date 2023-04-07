أسامة الأزهري يكشف الرحلة الإسلامية الحافلة للشيخ محمد بن أحمد الفطاني

قال الشيخ أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وعالم من علماء الأزهر الشريف، إن الشيخ الفطاني محمد بن أحمد بن زين ولد في شهر شعبان عام 1272 هجري، وكان مسقط رأسه في جنوب تايلاند، حيث نشأ في قرية بسيطة مع أسرته.

محمد الفطاني

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "رجال صدقوا" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشيخ الفطاني هاجر إلى فلسطين وأقام بها عامين، ثم ذهب إلى السعودية وبخاصة مكة المكرمة، ومن مكة مباشرة إلى الدولة المصرية التي مكث بها سبع سنوات.

وأضاف في حديثه، أنه مكث في مصر ليطلب العلم من الأزهر الشريف، ولكي يتم وضعه في المستوى الذي يستطيع من خلاله تلقي العلم، تم وضعه في الكثير من الاختبارات كي يتم تحديد المستوى الدراسي الذي سوف يبدأ منه هذا المواطن التايلاندي.

العلم بالأزهر الشريف

وتابع: "جميع من يطلبون العلم بالأزهر من الخارج يخضعون لاختبارات أولية لتحديد المستوى الدراسي الذي يجب أن يبدأ من خلاله هذا الشخص، ولو الشخص ده عالم وملم بالدين والفقه الإسلامي يفتح الأزهر أبوابه أمامه كي يكون عالم ومدرس لطلاب الأزهر جميعهم".