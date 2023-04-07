لتخفيف التكدس.. الرئيس السيسي: نعمل على بديل بسعة أكبر لمحور 26 يوليو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، عدداً من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية، وإنشاء أخرى جديدة، بإجمالي أطوال يصل إلى 200 كم.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح مهندس مشروع المحاور المرورية المحيطة بمحطة بشتيل الجديدة، حيث قال الرئيس السيسي: "عايز أقول حاجة للناس اللي هتشوفني، إحنا بنعمل محطة بشتيل وإحنا بنعمل دة، شغالين في حاجة ثانية عشان ميحصلش ويقول الناس هتيجي المحطة إزاي، محتاجين نعمل خطة وبعدين ندرجها في الخطط والموازنات وتاخد 5 سنوات".

وتابع: "إحنا بنعمل المحاور دي في منطقة شديدة التكدس، زي البراجيل وأحمد عرابي وإمبابة، عشان محور 26 يوليو، مش متحمل أكثر من كدة، لا إحنا بنعمل بديل ثاني بسعة أكثر يخدم على كل المحاور العرضية الثانية من الطريق الدائري والفريق كمال عامر".

وأكمل: "في النهاية المشروع هيتحل منه جزء على شهر 8 ونفتحه ونضمه عشان يدخل للناس، والباقي على نهاية السنة".