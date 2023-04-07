الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: المحاور المرورية بتكلف كتير بس هتوفر فى الوقود ومصالح الناس

الرئيس السيسي يتفقد
الرئيس السيسي يتفقد عدداً من المشروعات

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، عددًا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية، وإنشاء أخرى جديدة، بإجمالي أطوال يصل إلى 200 كم.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح مهندس مشروع محور أحمد عرابي بمحافظة الجيزة، بالتوازي مع شارع السودان، حيث يتسع لتسع حارات مرورية لتخفيف التكدس في مناطق الدائري والبراجيل.

وعلق الرئيس السيسي: "اللي يهمني الناس تسمعه مننا، إحنا بنتكلم عن صفط اللبن وترسة وفيصل والبراجيل وسفنكس، وغرب النيل، عشان الناس بتقول إحنا مركزين على غرب النيل بس المرج والخصوص والمطرية، ومصر الجديدة، فإحنا جينا اشتغلنا هنا".

وتابع: "المنطقة دي مكدسة بالسكان، ولازم نعمل مجموعة من المحارو بإجمالي 200 كليومتر في منطقة الجيزة، بتكلم على المنطقة دي عشان نربط شرق النيل، بغربه أو حركة الناس عبر المنطقة، عشان حجم العربيات اللي بتتحرك في اليوم في الشهر في السنة وفي المنطقة دي مثلًا مليون عربية، فده بيأثر على حجم التدفق المروري والتلوث وتعطيل مصالح الناس، لما نخليها النهاردة، محاور بالطريقة دي بتوفر في الوقود والتلوث، تكلفة اللي بنعلمه قد يكون كتير لكن على المدى المتوسط، والبعيد ده كله هيتعوض من استهلاكات الوقود وعدم تعطيل مصالح الناس". 

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