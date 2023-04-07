أسامة الأزهرى يكشف عن رحلته لتايلاند للبحث عن رمز الدين الإسلامى

قال الشيخ أسامة الأزهري، عالم من علماء الأزهر الشريف، ومستشار الرئيس للشئون الدينية، إن منطقة فطاني في بلدة تايلاند كانت عبارة عن مدينة إسلامية عريقة، خرج منها ملوك عظام وعلماء كثيرون، واليوم هي جزء من أراضي دولة تايلاند.

العلم الإسلامي في تايلاند

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "رجال صدقوا" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه في كثير من بقاع العالم كانت توجد نماذج إسلامية مشرفة عبر مر العصور والتاريخ، كما أن المعلومات التي يمتلكها البشر الآن غير جامعة لكافة الأسماء والرموز الإسلامية التي كانت لها بصمة واضحة في نشر الدين الإسلامي بجميع بقاع العالم.

العلم المجهول

وأضاف في حديثه، أن جنوب شرق آسيا من أكثر المناطق المجهولة لعلماء المسلمين، مشيرًا إلى أن منطقة فطاني كتب عنها وكيل الأزهر الشيخ الدكتور رءوف شلبي من قبل.

وتابع: "كنت في زيارة لماليزيا منذ أكثر من 12 عامًا، ورحت مكتبة الخزانة الفطانية وكانت حافلة بالكتب، ووجدت كتاب "تاريخ علماء فطاني" وبعد سنتين تمت ترجمة الكتاب باللغة العربية، وكان سيد هذا الكتاب العالم أحمد بن محمد بن زين بن مصطفى فطاني، الذي كان حلقة الوصل بين مصر وتايلاند".