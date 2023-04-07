السيطرة على حريق بأحد المحلات التجارية بكفر الزيات

نجحت قوات الحماية المدنية في كفر الزيات بمحافظة الغربية، في السيطرة على حريق نشب فى أحد المحلات التجارية في منطقة السوق، قبل أن ينتقل إلى المحلات المجاورة له.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شبل حبيب، مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بنشوب حريق بمحل تجاري بمنطقة السوق بجوار ميدان عرابي، وانتقلت سيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المحلات المجاورة.

وجارى الوقوف على سبب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وعلى الفور إنتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، وقيادة العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الحريق.

وعلى صعيد آخر ارتفعت حصيلة الخسائر والتلفيات الأولية قرابة 5 ملايين جنيه، في حادث اشتعال نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بشركة خاصة للتعبئة، إثر ماس كهربائي مفاجئ، وتم الدفع بنحو 4 سيارات مطافئ لإخماد نيرانها، الأمر الذي أسفر عن سقوط 6 ضحايا من المصابين بحالات الاختناق وحروق، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى كفر الزيات العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من العميد محمد شبل حبيب، مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بمقر شركة العدالة والتهام النيران محتوياتها بنطاق مدخل قرية شابور الحدودية بين الغربية والبحيرة بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، وقيادة العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الحريق.

كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات المطافئ وتمت السيطرة على الحريق بذات الشركة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.