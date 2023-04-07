مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" الحلقة 16.. الدبابة نقطة الحديث عن سوسو

تعرض حاليًا شبكة قنوات CBC عبر القناة العامة أحداث “مسلسل 1000 حمدالله على السلامة” الحلقة 16 بطولة النجمة يسرا وعدد من النجوم وضيوف الشرف ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 16

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 16 بدء حديث سميحة “يسرا” وفوقية “شيماء سيف” مع انشراح “سماء إبراهيم” عن طنط سوسو وتبدأ فوقية تقول لها اين سوسو “عاوزة اهزر وألعب معاها” للتتشاجر معها سماء وتقول لها “إنتي مين علشان تلعبي وتهزري مع الحاجة صفاء سوس”.

ووسط المشاجرة تدخل “الدبابة” التي تقدم دورها الفنانة فاطمة كشري وتطلب أن تقيس ملابسها حيث تعمل انشراح خياطة وتقطع الحديث مع سميحة وتصاب بحالة من الإحباط لعدم حصولها على معلومات عن طنط سوسو حيث كانت مستعدة لذلك.

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أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة مع النجمة الكبيرة يسرا عدد كبير من النجوم ونجوم الكوميديا منهم الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف وبمشاركة الشباب مايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة والفنان القدير محمد محمود وبمشاركة مميزة من بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي، ومسلسل 1000 حمدالله على السلامة من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي 8 مرات يوميًا تبدأ في الرابعة والنصف عصرًا على القناة العامة وعلى قناة سي بي سي دراما في السادسة والربع مساء كما يعرض المسلسل حصريا على منصة واتش إت الرقمية يوميًا بالتزامن مع عرض المسلسل.