الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: الله يبشر دائمًا أهل الحق بدعم وتأييد إلهى

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى دائماً يبشر أهل الحق بدعم وتأييد إلهي.

وأضاف، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم: «محتاجين إلى المزيد من العقلاء المنصفين».

وتابع: "الله سبحانه وتعالي يقول في كتابه الكريم« تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يعلمون» وأن الله سبحانه وتعالي يقول إن تواجد عاقل واحد في حياتك يغنيك عن الدنيا بأسرها".

وأردف: "ده دعم وتأييد وخطاب عاقل تشعر أن الغرس أتي ثماره، وأن الشجرة أينعت وأتت ثمارها".

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