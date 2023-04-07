«حياة كريمة» بالفيوم تحتفل بيوم اليتيم وتوزع الهدايا على الأطفال.. صور

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، احتفالية بيوم اليتيم بالحديقة الدولية، بحضور أكثر من 70 طفلًا، وذلك في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، وسعيًا لإدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام.

وقال الدكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، إن اليوم شهد العديد من الفقرات والعروض الفنية للأطفال ورسم وأنشطة متنوعة بحضور 50 متطوعًا كان لهم دور بارز في تنظيم اليوم ورسم البهجة على وجوه أطفالنا.

وأعرب مدير المؤسسة عن سعادته وحرصه على المشاركة في مثل تلك الفعاليات والتواجد وسط الأطفال لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم، مشدداً على أهمية رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، مؤكدًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى عملية واضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي ختام الاحتفالية، حرص مدير المؤسسة على مداعبة الأطفال وتوزيع بعض الهدايا ولعب الأطفال مشاركة لهم في فرحتهم بهذه المناسبة الطيبة والتقاط صور تذكارية معهم وسط أجواء من الفرح والسعادة من جميع الحضور.