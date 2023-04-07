خالد الجندى: الانتماء يكيد لقطاء الأوطان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك عددا كثيرا من المصطلحات التي فرضت نفسها على الساحة السياسية والشارع المصري.

وأضاف، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم: "في مصطلح مثل مصطلح مطبلاتي ده مصطلح انتشر في فترة معينة، زي مصطلح فلول في فترة 2011، كان كل اللي عايز استقرار البلاد يقولوا عليه فلول، لحد ما دارت الأيام وبقوا هما فلول".

وأشار إلى أن هناك كلمات كثيرة فرضت نفسها على القاموس السياسي للدولة مؤخراً، متابعاً: "زي مصطلح مطبلاتي، طب طبلة بلادي هي اللي كايده الأعادي، وإنك تعلن صراحة انتماءك لبلدك مؤلم لهم جداً، والإعلان للانتماء للوطن يكيد ويذعر لقطاء الأوطان".