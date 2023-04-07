كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة ويستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي منح لاعبي القلعة الحمراء راحة من التدريبات اليوم الجمعة عقب الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري.

وجاء قرار كولر المفاجئ من أجل التقاط الأنفاس على أن يستأنف الفريق تدريباته غد السبت استعدادا لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها في التاسعة والربع مساء الإثنين المقبل على إستاد القاهرة الدوري

وكشف مصدر مسئول أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كثف من جلساته خلال الساعات الماضية مع الجهاز المعاون من أجل الوصول للتشكيل الذي سوف يشهد بعض التعديلات في المباراة القادمة حيث يعود الرباعي محمد الشناوي وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني بعدان غابوا عن تشكيل فريقهم الأساسي أمام غزل المحلة التي فاز بها الأهلي بثلاثية نظيفة بعد قرار راحة بعض العناصر الأساسية قبل نهائي كأس مصر.

وأضاف المصدر أن كولر حصل على تقرير مفصل عن فريق بيراميدز والغيابات التي يعاني منها من الجهاز المعاون في مشاهدته لمباريات الأخير في بطولة الدوري والكونفدرالية من أجل التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمنافس.

من جانبه، قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن اللاعبين نجحوا في الظهور بشكل مميز أمام غزل المحلة وحققوا فوزًا كبيرًا، رغم الأجواء التي تحدث بعد فوز كبير مثل الذي حققه الفريق على حساب الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أن الأهلي نجح في خلق العديد من الفرص وكان يمكن أن يفوز بنتيجة أكبر، وأنه سعيد بالأداء والنتيجة والخروج من المباراة بدون إصابات، ليتمكن من مواصلة المشوار في المباريات المقبلة.

وأوضح: «علي معلول لاعب مميز ويشبه الآلات المميزة ذات الطراز القديم التي تعمل بكفاءة دائمًا وتقدم نفس الجودة، ومشاركته لا غنى عنها، وأمامه الكثير من الوقت للحصول على الاستشفاء اللازم قبل المباراة القادمة».

وأضاف أن الجهاز الفني سيشاهد المباريات الماضية ويعيد تقييم الأمور استعدادًا لنهائي الكأس أمام بيراميدز، وسوف يكون هناك تركيز شديد، وأنه يثق بشدة في قدرات اللاعبين قبل هذه المواجهة.

وفيما يتعلق بمواجهة الأهلي مع الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قال كولر: «الرجاء قوي ويملك جمهورًا متحمسًا، وسوف نستعد للمباراة جيدًا في وقتها.. وبشكل عام الأمور تتحسن كثيرًا مع كل مباراة.. هجومنا قوي ونخلق فرصًا عديدة وهذا هو المهم».