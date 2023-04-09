الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البيزنطية في عيد القيامة المجيد: هذا هو اليوم الملكي يوم الرب

عيد القيامة
عيد القيامة

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بحلول عيد القيامة المجيد، وبهذه الذكرى القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "هذا هو اليَومُ الَّذي صَنَعَه الرَّبُّ فلنبتَهِجْ ونَفرَحْ فيه" ... كوننا مسيحيّين، فقد خُلِقنا لملكوت الله منذ نعومة أظفارنا...، لكن، مع الاعتراف بهذه الحقيقة والإيمان بها بشكلٍ مطلق، تواجهنا العديد من الصعوبات للتمسك بهذا الامتياز ونمضي سنوات عديدة في فهمه. طبعًا، ما من أحد يمكنه فهم هذا بشكلٍ كامل... وأيضًا في هذا اليوم الكبير، هذا اليوم من بين الأيّام، حيث قام الرّب يسوع المسيح من بين الأموات، ها نحن كالأطفال الصغار... الذين ينقصهم أعينٌ ليروا بها وقلبٌ ليفهموا من نحن فعلاً...

هذا هو يوم الفصح، فلنكرّر هذا مرارًا وتكرارًا باحترامٍ كبير وفرحٍ عظيم. كالأطفال عندما يقولون: "ها هو الربيع" أو "ها هو البحر" كي يحاولوا فهم الفكرة... فلنقل: "هذا هو اليوم المميّز بين الأيام، اليوم الملكي، يوم الرب".

هذا هو اليوم الذي قام فيه الرب من بين الأموات، وهذا هو اليوم الذي يحمل لنا الخلاص". هذا هو اليوم الذي يجعلنا أكثر وعياً ولا نستطيع فهمه. إنه يوم استراحتنا، يوم السبت العظيم؛ إذ إن الرّب يسوع المسيح قد دخل في راحته" ، ونحن معه. يقودنا هذا اليوم، في تصوّر مُسبق، في الطّريق الّتي تعبر القبر وأبواب الموت إلى "أَيَّامِ الفَرَج" في "حِضْنِ إِبراهيم".

لقد اكتفينا من المتاعب والكآبة، والتعب، والحزن، والندم. وعانينا ما يكفي في هذا العالم. شبعنا من ضجيج هذا العالم وصخبه؛ فالضجيج هو موسيقاه المفضلة. أمّا الآن، فالصمت يسيطر وهو الذي يتحدث...: هذا هو النعيم لدينا. إنها بداية الأيام الهادئة، حيث نسمع الرّب يسوع المسيح هناك وصوته "كـصَوت نَسيمٍ لَطيف"، لأن العالم لم يعد يتحدث. "اخلَعوا الإِنسانَ القَديمَ"، "والبَسوا الرَّبَّ يسوعَ المسيح" ... فليعطنا الرّب، عندما نتجرد هكذا، أن نلبس من جديد أشياء خفية وغير فانية! وليعطنا أن نتمكّن من النّمو في النعمة وفي معرفة ربّنا ومخلصنا، فصلاً بعد فصل، سنة بعد سنة، إلى حين يأخذنا معه... إلى مملكة أبيه وأبينا، إلهه وإلهنا.

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

ملفات مشتركة بين مصر والسودان.. تنسيق قوي وعلاقات تاريخية تجمع أبناء النيل

«المركزى»: عطلة بالبنوك الأحد والإثنين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم

«جعفر العمدة» الحلقة 18.. شوقى يسحل شقيق محمد رمضان فى الحارة

الرئيس السيسى: تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

بسنت حسن

( فاتن ) و (نادرة ) في رمضان

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من حملات التحريض المستمرة لتغيير الوضع فى الأقصى