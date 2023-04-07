برلمانى: حديث الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية تميز بالوضوح والشفافية

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حفل إفطار الأسرة المصرية بالأمس والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أهالي حي الأسمرات، حمل العديد من الرسائل، كما أنه دليل قاطع على أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الحوار المفتوح الذي أجراه الرئيس السيسي مع المواطنين كشف عن حرص الرئيس على توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأشار النائب علاء قريطم إلى أن حديث الرئيس السيسي للمصريين خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تميز- كما هي العادة- بالصراحة والوضوح والشفافية، لكشف كل الأمور والتحديات أمام المصريين.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اختيار حي الأسمرات لإقامة حفل إفطار الأسرة المصرية رسالة مهمة لما حققته مصر في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة على مدار السنوات الماضية.