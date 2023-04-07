الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا يؤكد جاهزية هالاند.. ويتحدث عن الصراع مع أرسنال على لقب البريميرليج

جوارديولا - هالاند
جوارديولا - هالاند

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون غدًا السبت، في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأكد جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، جاهزية النرويجي إيرلينج هالاند لمباراة ساوثهامبتون، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة للفريق ضد ليفربول، بسبب شعوره بـ آلام في الفخذ.

وقال بيب:" لقد تدرب آخر يومين بشكل جيد جدًا، لذا سيكون مستعدًا لمباراة ساوثهامبتون".

وعند سؤاله عما إذا كان هالاند يحتاج للمشاركة في دقائق بمباراة ساوثهامبتون، قبل القمة المنتظرة ضد بايرن ميونخ يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، قال جوارديولا:" بايرن ميونخ هو آخر شيء في تفكيري الآن".

وعن الصراع مع أرسنال لتحقيق لقب البريميرليج، قال: "إذا فقدنا لنقاط، فسيكون آرسنال بطل الدوري الإنجليزي مقدمًا، لكن إذا فزنا ثم فزنا ثم فزنا ثم فزنا، فقد نكون أبطالًا في المباراة الأخيرة من الموسم.. هذا ما سيحدث".

وعن منافس الفريق غدًا، ساوثهامبتون، قال:"لطالما كان ساوثهامبتون قاسياً هناك بملعبه، مثل المباراة التي أوصلتنا للنقطة 100 (الفوز على ساوثهامبتون في موسم 2017-2018 ليحققوا 100 نقطة في الدوري الإنجليزي).. لقد كانوا أفضل منا كثيرًا، وتعادلنا من قبل.. إنه أمر صعب ولدي شعور بأن الغد لن يكون استثناءً".

وعما إذا تُوجد ميزة باللعب قبل منافسه على لقب الدوري الإنجليزي بيوم، حيث يلعب أرسنال ضد ليفربول يوم الأحد، قال جوارديولا بخصوص هذا الصدد: "أنا لا أعتقد ذلك، عندما كان لدينا سباق على اللقب مع ليفربول، كنا نلعب أحيانًا قبلهم، وفي بعض الأحيان بعدهم. يجب أن نفوز بمبارياتنا".

وعن عدم إقالته كمدرب نهائيًا، قال:" سأقول لكم سرًا، نحن نفوز بالمباريات، “إذا لم نفز بالمباريات، فسأُطرد.. الأمر لا يتعلق بأن شعري أفضل من شعر الآخر على سبيل المثال، أنا لم أُقال لأننا فزنا بالعديد من المباريات”.

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