الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اللاتينية في الجمعة العظيمة: لا شيء يمكنه أن يلحق الأذى بالإنسان

الصليب
الصليب

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول يوم الجمعة العظيمة.

وبهذه الذكرى ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: “من خلال آلامه، حمل الربّ كلّ خطايا البشريّة كي لا يبقى شيء يمكن أن يلحق الأذى بالإنسان لاحقًا. فالصليب إذاً هو سرّ كبير، وإذا حاولنا فهمه، فبهذه العلامة تمّ خلاص العالم بأجمعه. في الواقع، عندما ينزل البحّارة إلى البحر، يرفعون السارية أوّلاً ثمّ يفتحون الشراع لتبحر السفينة؛ هكذا يشكّلون صليب الربّ؛ وبأمان بفضل علامة الربّ هذه، يصلون إلى برّ الأمان وينجون من خطر الموت. فالشراع المعلّق على السارية هو بالواقع صورة لهذه العلامة الإلهيّة، تمامًا كالرّب يسوع المسيح الذي عُلّق على الصليب. لهذا السبب، وبفضل الثقة النابعة من هذا السرّ، لا يكترث هؤلاء الرجال بالعواصف ويصلون إلى المكان المقصود. هكذا، فالكنيسة لا يمكن أن تستمرّ بدون الصليب تمامًا كالسفينة التي تفقد صلابتها بدون السارية. فالشيطان يزعجها والرياح تضرب السفينة، لكن عندما ترتفع علامة الصليب، يتمّ التصدّي لظلم الشيطان وتهدأ العاصفة فورًا”.

كما تحيي الكنيسة تذكار القدّيس يوحنّا دي لاسال، الكاهن، الذي  ولد في مدينة رنس في فرنسا عام 1651. سيم كاهنا واهتم بتربية الأطفال والأحداث، فانشأ المدارس للفقراء وواجهَ الكثير من الصعوبات في سبيل نجاحها وبقائها. جمع حوله بعض الرفقاء فاسس جمعية، وهي المعروفة في بلادنا اليوم بمدارس الفرير أو إخوة دي لاسال. توفي في مدينة "روان" في فرنسا عام 1719.

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