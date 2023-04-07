الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مرتل كنسي: «تطلع الأب» أشهر ألحان الكنيسة في احتفالاتها بالبشارة

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بآخر أيام الصوم الأربعيني الكبير «جمعة ختام الصوم».

وكان البابا تواضروس الثاني قد وضع تصورا لجمعة ختام الصوم 2023، وذلك بسبب حلوله تزامنًا مع احتفالات الكنيسة بعيد البشارة.

المرتل الكنسي مرقس نسيم، قال في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن عيد البشارة يعتبر من أكثر ألحان الكنسية ثراءً من جهة الألحان الكنسية، إلا أن أشهرها هو لحن تطلع الأب، وهو يقال في رفع بخور عشية وكذلك رفع بخور باكر.

ويقول اللحن:

تطلع الآب من السماء على سكان الأرض فلم يجد من يشبه مريم العذراء

 *   أرسل إليها غبريال رئيس الملائكة العظيم فبشرها بفرح هكذا قائلًا

 *   السلام للممتلئة نعمة الرب معك وجدت نعمه عند الله الآب

 *   ستحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسمه يسوع ابن العلى

 *   ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه ويملك على بيت يعقوب الى ابد الأبد

 *   ولا نهاية تكون لملكه وبعد ان تلديه تظلى عذارء

 *   فأجابت مريم العذراء ها انا امه الرب ليكن لى كقولك فمضى الملاك

 *   نسجد لك أيها المسيح لأنك أحببت جنسنا وأتيت الى بطن العذراء وتجسدت منها

 *   نسبحك ونمجدك ونزيدك علوا كصالح ومحب البشر ارحمنا كعظيم رحمتك

وكان قد قال الأنبا بنيامين، مطران المنوفية في كتاب الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية، إن عيد البشارة وهو أول الأعياد، أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث التجسد فلولا البشارة وحلول السيد المسيح في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.

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