نهائى كأس مصر.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة بيراميدز

حذر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، لاعبي الفريق من المباراة القادمة بيراميدز في نهائي كأس مصر والمقرر لها مساء الإثنين المقبل علي ستاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر مسئول بالأهلي أن كولر أكد للاعبي الأهلي أن مواجهة بيراميدز مباراة بطولة خاصة جماهيرياً وصعبة علي اللقب المحلي ويجب على الجميع التركيز فيها واستمرار مسيرة الانتصارات بعد تحقيق الهدف بالتأهل لدور لربع النهائي في بطولة إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني شدد في حديثه مع اللاعبين بضرورة مواصلة الأداء الجيد خلال المباراة وتحقيق الفوز للاستمرار في حصد المسابقات التي يشارك فيها وتوجيه رسالة للمنافسين أن الفريق قادر على حسم البطولة مبكرا.

وأضاف المصدر أن السويسري طالب من لاعبي الفريق غلق ملف مباراة غزل المحلة وباتت في ذاكرة التاريخ ولن نقف أمامها كثيراً ليست مباراة حسم اللقب ومازال أمامنا الكثير لتحقيقه هذا الموسم واستعادة بطولتي الدوري والكأس والتي خسرها الفريق في الموسم الماضي أمام الزمالك المنافس التقليدي.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني شاهد المباريات الماضية وتم إعادة تقييم الأمور استعدادًا لنهائي الكأس أمام بيراميدز، وسوف يكون هناك تركيز شديد وأنه يثق بشدة في قدرات اللاعبين قبل هذه المواجهة.

واختتم المصدر تصريحاته أن كولر شدد على صعوبة مواجهة الرجاء المغربي الذي يمتلك جمهورا كبيرا ولا بد من الفوز على بيراميدز من أجل الدافع المعنوي قبل ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق فوزاً على المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في الأسبوع الـ23 لبطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 47 ليواصل انفراده بقمة ترتيب الدوري، فيما يتوقف رصيد المحلة عند النقطة 30.