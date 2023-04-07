رئيس الكهنة.. لحن الست كلمات الذي ترتله الكنيسة اليوم في ربع ساعة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بآخر أيام الصوم الأربعيني الكبير «جمعة ختام الصوم».

وكان البابا تواضروس الثاني قد وضع تصورا لجمعة ختام الصوم 2023، وذلك بسبب حلوله تزامنًا مع احتفالات الكنيسة بعيد البشارة.

ابراهيم عطا، مرتل كنسي، ومؤسس احدى مدارس تاهيل الشباب لرتب الشماسية، قال في تصريح خاص إن هناك لحنا هو الاشهر بين الحان قداسات جمعة ختام الصوم وهو لحن ميغالو ارشي.. واشار الى انه على الرغم من كل اللحن في جملته يتكون من ستة كلمات فقط الا انه يُرتل في مدة زمنية تتراوح بين العشرة دقائق والربع ساعة.

واشار الى ان كلمات اللحن تقول: ميغالو أرشي إريقس إستوي إي أوناس أكرانتون، وهو ما يعني بحسب اللغة العربية: رئيس الكهنة الأعظم إلى الآباء الطاهر، موضحا ان ذاك اللحن لايقال فقط في جمعة ختام الصوم بل يقال طوال فترة الصوم الكبير لاسيما في القداسات الالهية التي تنظمها الكنيسة يوم الاحد.

وقال البابا إن اللجنة الطقسية بالمجمع المقدس، برئاسة الأنبا بنيامين مُطران المنوفية، ويعاونه الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا انجيلوس الأسقف العام لشبرا الشمالية، والأنبا مكاري الأسقف العام لشبرا الجنوبية، والقمص تادرس دانيال، والقمص سيداروس عادل، والقمص أبانوب أفا مينا، رآت ان يتم الاحتفال اليوم بعيد البشارة في جمعة ختام الصوم هذا العام.