الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بتزوير مستندات للحصول على قرض شخصى

جريدة الدستور

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (موظف بأحد البنوك - بمحافظة الجيزة) بتضرر البنك من (أحد الأشخاص) لتقدمه للحصول على قرض شخصى بموجب مستندات مزورة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهودالبحث عن قيام (المشكو فى حقه- مقيم بمحافظة القليوبية) بالتقدم بطلب لمسئولى أحد البنوك  للحصول على قرض شخصى بضمان الوظيفة بموجب مستندات مزورة ليتمكن من الحصول على قيمة القرض.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وقيامه باصطناع تلك المستندات لتقديمها للبنك ضمن أوراق طلب الحصول على قرض شخصى.

وبفحص المستندات المضبوطة فنياً، تبين أنها مزوّرة باستخدام طابعة كمبيوتر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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