انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم ببورسعيد

شهد ملعب مركز شباب بورفؤاد، مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات التمهيدية للدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية، في نسختها الثالثة تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة» ببورسعيد للمنافسة على لقب بطل المحافظة.

جاءت فعاليات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم ببورسعيد، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبمشاركة 30 ألف مشارك من جميع محافظات مصر خلال شهر رمضان المعظم.

أسفرت نتائج مباريات المجموعة الأولى والتي تضم فرق مركز شباب القابوطي ( أ )، ومركز شباب العاشر من رمضان ( ب)، ومركز شباب بورفؤاد ( أ )، ومركز شباب سبورتنج ( ب)، عن فوز فريق العاشر (ب) على القابوطي (أ) بهدفين نظيفين، وفوز فريق سبورتنج (ب) على مركز شباب بورفؤاد (أ) بهدف للاشيئ.

وفي نفس السياق المباراة الثانية فاز فريق مركز شباب بورفؤاد (أ) على فريق القابوطي (أ) بنتيجة هدفين للاشئ،

وفوز فريق العاشر (ب) على فريق سبورتنج (ب) بهدفين لهدف، وفي ختام المجموعة فاز فريق سبورتنج ( ب) على القابوطي (أ) بهدفين لصفر، وفوز فريق العاشر (ب) على فريق مركز شباب بورفؤاد (أ) بهدف نظيف ليتصدر ويصعد للدور الثاني عن المجموعة الأولى.

الجدير بالذكر أن مشروع الدورات الرمضانية فى مرحلته التمهيدية ببورسعيد، يأتي بإشراف الأستاذ عبدالفتاح حافظ مدير عام المديرية، ومتابعة الأستاذ خالد النحله وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذ كابتن عماد الدين مختار مدير الإدارة العامة للرياضة، وفريق عمل الإدارة العامة الرياضة.

تستمر التصفيات التمهيدية على مستوى المحافظة للمرحلة السنية من عمر 20 حتى 30 عام، ويتأهل صاحب المركز الأول بالمحافظة الى اللقاء القمى للأدوار النهائية للبطولة على مستوى الجمهورية، وتكون المرحلة النهائية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم.

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